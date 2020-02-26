Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Barış Karakoyun, Ali İhsan GözüNilüfer Belediyespor: Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Resmiye Çakmak, Merve İkbal Albayrak, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Barış Karakoyun, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Resmiye Çakmak, Merve İkbal Albayrak, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, Zekiye Ünal, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız)

Setler: 25-13, 25-13, 25-13


Süre: 65 dakika (19, 24, 22)


Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Beylikdüzü, Ali ihsan, voleybol, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:08 Kaynak: AA
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