Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Aylin TurnaoğluTürk Hava Yolları: Özge Kinasts, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Havlickova, Madison, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Büşra Kılıçlı, Özgenur Yurtdagülen, Nursevil Gökbudak, Ada Germen)Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Gamze Kılıç, Pereira,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Özge Kinasts, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Havlickova, Madison, Aelbrecht ( Berin Yıldırım, Büşra Kılıçlı, Özgenur Yurtdagülen, Nursevil Gökbudak, Ada Germen)

Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Gamze Kılıç, Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe (Simge Aköz, Ergül Eroğlu, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)

Setler: 20-25, 24-26, 19-25

Süre: 89 dakika (29, 31, 29)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Berin Yıldırım, Şenyurt, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:56 Kaynak: AA
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