Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

7 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Selçuk Görmen, Sadettin KıralBeşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Tuana Öztürk, Ece Uçarı, Zeynep Özgel, Sevval Burnazlar, Zeynep Batmaz, Kardelen Karabıyık)Beylikdüzü Voleybol İhtisas:...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Selçuk Görmen, Sadettin Kıral

Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Tuana Öztürk, Ece Uçarı, Zeynep Özgel, Sevval Burnazlar, Zeynep Batmaz, Kardelen Karabıyık)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özman, İklimya Demir, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Sedef Öğüt, Dilara Elmacıoğlu)

Setler: 25-21, 19-25, 12-25, 15-25

Süre: 99 dakika (28, 26, 22, 23)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. hafta maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Beylikdüzü, voleybol, Selçuk, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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