Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

7 saat önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Selin Hazal Arifoğlu, Planinsec, Meryem Boz, Duygu Düzceler, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu)Türk Hava Yolları: Havlickova, Şeyma Ercan, Özge Kınasts Kırdar, Büşra Şahin, Aelbrect, Lynn...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Selin Hazal Arifoğlu, Planinsec, Meryem Boz, Duygu Düzceler, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu)

Türk Hava Yolları: Havlickova, Şeyma Ercan, Özge Kınasts Kırdar, Büşra Şahin, Aelbrect, Lynn ( Berin Yıldırım, Büşra Kılıç, Yasemin Özel, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ada Germen, Özgenur Yurtdagülen)

Setler: 25-18, 25-17, 25-20

Süre: 85 dakika (26, 28, 31)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları, Meryem, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı Fatih Terim'den hakem tepkisi: O pozisyonda VAR devreye girmez, Serkan Çınar'ın günahı neydi? Manchester derbisinde kazanan, 2-0'lık skorla United oldu

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 23:55:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]