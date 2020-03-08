Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Selin Hazal Arifoğlu, Planinsec, Meryem Boz, Duygu Düzceler, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu)
Türk Hava Yolları: Havlickova, Şeyma Ercan, Özge Kınasts Kırdar, Büşra Şahin, Aelbrect, Lynn ( Berin Yıldırım, Büşra Kılıç, Yasemin Özel, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ada Germen, Özgenur Yurtdagülen)
Setler: 25-18, 25-17, 25-20
Süre: 85 dakika (26, 28, 31)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.