Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Erkan SarıKarayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Ezgi Akyaldız)Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Ezgi Akyaldız)

Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal (Ceren Çınar, Buse Kayacan)

Setler: 25-19, 17-25, 25-20, 20-25, 9-15

Süre: 118 dakika (26, 24, 26, 27, 15)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ceyhan, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:30 Kaynak: AA
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