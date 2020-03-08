Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: EczacıbaşıHakemler: Caner Çildir, Esat DanziliEczacıbaşı VitrA: Boskovic, Yasemin Güveli, Gamze Kılıç, Natalia, Ergül Eroğlu, Sonja (Simge Şebnem Aköz, Merve Dalbeler, Lloyd, Melis Durul)Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Gözde Dal İrgi, Buket Gülübay, Caratasu, Derya...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Yasemin Güveli, Gamze Kılıç, Natalia, Ergül Eroğlu, Sonja ( Simge Şebnem Aköz, Merve Dalbeler, Lloyd, Melis Durul)

Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Gözde Dal İrgi, Buket Gülübay, Caratasu, Derya Cebecioğlu ( Ayça Aykaç, Derya Güç, Şule Yetimoğlu)

Setler: 25-15, 24-26, 25-21, 25-17

Süre: 112 dakika (29, 31, 27, 25)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

Eczacıbaşı Topluluğu, Simge Şebnem Aköz, Yeşilyurt, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:48 Kaynak: AA
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