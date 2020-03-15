Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Ali İhsan Gözü, Barış KarakoyunNilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Aybüke Özdemir, Atkinson, Hümay Topaloğlu, (Resmiye Çakmak, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar)Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ali İhsan Gözü, Barış Karakoyun

Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Aybüke Özdemir, Atkinson, Hümay Topaloğlu, (Resmiye Çakmak, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar)

Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Verda Lal Akın, (Fırat Aleyna Tuğçe Ersan, Ece Deniz Uçarı, Zülal Çetin, Kardelen Karabıyık, Gökçe Akkaya, Elif Toksoy, Tuana Öztürk)

Setler: 25-8, 25-16, 25-11

Süre: 60 dakika (17, 21, 22)

Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında Nilüfer Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Elif Uzun, Ali ihsan, Beşiktaş, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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