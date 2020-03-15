Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Çevik, Caner ÇildirAtlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Caratasu (Ayça Aykaç, İrem Kaya, Derya Güç)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Celeste Plak,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir

Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Caratasu ( Ayça Aykaç, İrem Kaya, Derya Güç)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Celeste Plak, Selin Arifoğlu (Erce Kasapoğlu, Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Arelya Karasoy, Ece Hocaoğlu, Hande Korkut, Berra Eren, Cansu Ayyıldız)

Setler: 25-13 19-25, 25-19, 25-15

Süre: 102 dakika (24, 27, 26, 25)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Ayça Aykaç, Yeşilyurt, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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