Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Esat Danzili
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, İklimya Demir, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien ( Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Melike Çadır, Cansu Çetin, İlkin Aydın, Sezen Keşkekoğlu)
Setler: 12-25, 20-25, 21-25
Süre: 67 dakika (19, 23, 25)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.