Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Seçkin Yener, Koray Yılmazgil
Karayolları: Marina
, Elif Şahin, Yulia, Yasemin Güveli, Mariana Aydın
, Tuğçe Ceyhan
(Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Yasemin Özel)
Halkbank: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira (Duru Nazlıcan Özkan, Aslı Kocaoğlu, Eylül
Akarçeşme, Asena Seyli, Kai)
Setler: 25-22, 25-22, 25-18
Süre: 87 dakika (31,30,26)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre ilk gün maçında Karayolları, Halkbank'ı 3-0 yendi.
Bu sonucun ardından son sırada bulunan Halkbank'ın ligden düşmesi kesinleşti.