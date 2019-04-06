Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

1 saat önce

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Seçkin Yener, Koray YılmazgilKarayolları: Marina, Elif Şahin, Yulia, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Yasemin Özel)Halkbank: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira (Duru Nazlıcan Özkan, Aslı...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Seçkin Yener, Koray Yılmazgil

Karayolları: Marina, Elif Şahin, Yulia, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Yasemin Özel)

Halkbank: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira (Duru Nazlıcan Özkan, Aslı Kocaoğlu, Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Kai)

Setler: 25-22, 25-22, 25-18

Süre: 87 dakika (31,30,26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre ilk gün maçında Karayolları, Halkbank'ı 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından son sırada bulunan Halkbank'ın ligden düşmesi kesinleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:19 Kaynak: AA

Aydın, Marina, Vestel, Spor
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