Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

1 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin OkumuşAydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Gözde İrgi Dal, Fulden Ural, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Seda Arısoy, Darya Özbek)Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Melis Durul,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin Okumuş

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Gözde İrgi Dal, Fulden Ural, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Seda Arısoy, Darya Özbek)

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Melis Durul, Perez, Ece Hocaoğlu, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Ebru Bedir)

Setler: 25-15, 25-21, 23-25, 25-16

Süre: 113 dakika (27, 32, 29, 25)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre ilk gün maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:49 Kaynak: AA

Sazlıdere, Büyükşehir Belediyespor, Vestel, Spor
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