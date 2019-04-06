Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin Okumuş Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Jineiry Martinez, Lopez, Gözde İrgi Dal, Fulden Ural, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere
, Erce Kasapoğlu, Seda Arısoy, Darya Özbek) Çanakkale Belediyespor
: Birgül Güler
, Melis Durul, Perez, Ece Hocaoğlu
, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Gökçe
Çiçek Aksoylu, Ebru Bedir)
Setler: 25-15, 25-21, 23-25, 25-16
Süre: 113 dakika (27, 32, 29, 25)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre ilk gün maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.