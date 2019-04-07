Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sadettin Deneri
Halkbank: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira (Eylül
Akarçeşme, Aslı Kocaoğlu, Asena Seyli, Kai) Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Jineiry Martinez, Lopez, Gözde İrgi Dal, Fulden Ural, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere
, Ezgi Akyaldız, Desislava, Seda Arısoy)
Setler: 18-25, 25-17, 20-25, 14-25
Süre: 107 dakika (25,28,28,26)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre ikinci gün maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-1 yendi.