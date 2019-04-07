Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

7 dakika önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Koray Yılmazgil, Seçkin YenerÇanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Semra Özer, Perez, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Gökçe Çiçek Aksoylu)Karayolları: Tumas, Elif Şahin, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Ayçin Akyol,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Koray Yılmazgil, Seçkin Yener

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Semra Özer, Perez, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Gökçe Çiçek Aksoylu)

Karayolları: Tumas, Elif Şahin, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Esra Betül Çetin, Kübra Kegan, Seda Canlı, Yasemin Özel)

Setler: 24-26, 25-14, 18-25, 19-25

Süre: 108 dakika (32, 24, 24, 28)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre ikinci gün maçında Karayolları, Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla Halkbank'ın ardından Çanakkale Belediyespor'un da lige veda etmesi kesinleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:48 Kaynak: AA

Birgül Güler, Vestel, voleybol, Spor
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