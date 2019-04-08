Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

13 dakika önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sadettin Deneri Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Semra Özer, Sahchez, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz) Halkbank: Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Kai, Strashimira (Eylül Akarçeşme, Asena...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sadettin Deneri


Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Semra Özer, Sahchez, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz)


Halkbank: Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Kai, Strashimira (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Castaneda, Nazlıcan Duru Özkan, Derya Çayırgan)

Setler: 25-16, 25-15, 25-21

Süre: 76 dakika (23,24,29)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre üçüncü gün maçında Çanakkale Belediyespor, Halkbank'ı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:35 Kaynak: AA

Çanakkale Belediyespor, Vestel, Eylül, Spor
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