Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı
13 dakika önce
Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sadettin Deneri Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Semra Özer, Sahchez, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz) Halkbank: Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Kai, Strashimira (Eylül Akarçeşme, Asena...
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sadettin Deneri
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Semra Özer, Sahchez, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz)
Halkbank: Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Kai, Strashimira (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Castaneda, Nazlıcan Duru Özkan, Derya Çayırgan)
Setler: 25-16, 25-15, 25-21
Süre: 76 dakika (23,24,29)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre üçüncü gün maçında Çanakkale Belediyespor, Halkbank'ı 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:35 Kaynak: AA
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