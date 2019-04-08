Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı
1 saat önce
Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Seçkin Yener, Koray YılmazgilKarayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Seda Canlı, Fatmanur Yılmaz)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Nikolaeva, Jineiry Martinez, Lopez,...
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Seçkin Yener, Koray Yılmazgil
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Seda Canlı, Fatmanur Yılmaz)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Nikolaeva, Jineiry Martinez, Lopez, Ezgi Akyaldız, Ceyda Durukan (Sedef Sazlıdere, Darya Özbek, Fulden Ural, Seda Arısoy, Aybüke Özdemir)
Setler: 25-19, 25-13, 25-19
Süre: 78 dakika (27, 22, 29)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabında ilk devrenin son maçında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:48 Kaynak: AA
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