Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

1 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Seçkin Yener, Koray YılmazgilKarayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Seda Canlı, Fatmanur Yılmaz)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Nikolaeva, Jineiry Martinez, Lopez,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Seçkin Yener, Koray Yılmazgil

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Seda Canlı, Fatmanur Yılmaz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Nikolaeva, Jineiry Martinez, Lopez, Ezgi Akyaldız, Ceyda Durukan (Sedef Sazlıdere, Darya Özbek, Fulden Ural, Seda Arısoy, Aybüke Özdemir)

Setler: 25-19, 25-13, 25-19

Süre: 78 dakika (27, 22, 29)


Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabında ilk devrenin son maçında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:48 Kaynak: AA

Ceyhan, Vestel, Fatmanur Yılmaz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cihat Arslan: Bosna Hersek'e Gitme Sebebim Hakem Suat Arslanboğa Ozan Kabak, Mart Ayının En İyi Genç Oyuncusu Yarışmasında Aday Gösterildi Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a Konuk Oluyor! Maçta İkinci Gol Geldi Baba-Oğul Jokeyler, Birbirlerine Rakip Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 20:38:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]