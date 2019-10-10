Son Dakika Haberleri: Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde perde açılıyor
Son Dakika Spor Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde perde açılıyor

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde perde açılıyor

42 dakika önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Karayolları ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak maçla başlıyor.

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde perde açılıyor, System.String[]

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Karayolları ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak maçla başlıyor.

Ankara'daki TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 18.30'da oynanacak.

Ligde ilk haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.30 Karayolları-Beşiktaş (TVF Başkent)

12 Ekim Cumartesi:

14.30 Fenerbahçe Opet- Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA (Beylikdüzü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi)

17.00 Atlas Global Yeşilyurt- PTT (Burhan Felek)

19.00 VakıfBank- Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

13 Ekim Pazar:

19.00 Nilüfer Belediyespor- Galatasaray (Cengiz Göllü)

Beşiktaş, voleybol, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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