Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde perde açılıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Karayolları ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak maçla başlıyor.
Ankara'daki TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 18.30'da oynanacak.
Ligde ilk haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.30 Karayolları-Beşiktaş (TVF Başkent)
12 Ekim Cumartesi:
14.30 Fenerbahçe Opet- Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA (Beylikdüzü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi)
17.00 Atlas Global Yeşilyurt- PTT (Burhan Felek)
19.00 VakıfBank- Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
13 Ekim Pazar:
19.00 Nilüfer Belediyespor- Galatasaray (Cengiz Göllü)