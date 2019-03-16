Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Demiröz, Aylin TurnaoğluTHY: İpek Ercan, İrem Cor, Enright, Zent, Havlickova, Şeyma Ercan (Jelena, Rahimova)Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Polen Unver, Sıla Çalışkan, Damla...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Turnaoğlu

THY: İpek Ercan, İrem Cor, Enright, Zent, Havlickova, Şeyma Ercan (Jelena, Rahimova)

Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Polen Unver, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu)

Setler: 20-25, 16-25, 26-28

Süre: 85 dakika (26, 26, 33)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda THY'yi 3-0 yenerek 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, 28 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Bu maçı THY kazanırsa yarı finale çıkacak ekibi 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşma belirleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:11 Kaynak: AA

Vestel, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üsküdar'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 18:59:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]