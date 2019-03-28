Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

32 dakika önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Ramazan Demiröz, Tayfun ŞenerFenerbahçe Opet: Rabadzhieva, Eda Dündar, Antonijevic, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Ramos, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Bahar Guidetti, Merve Dalbeler)Türk Hava Yolları: Mislina Kılıç, Duygu Arslan,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Demiröz, Tayfun Şener

Fenerbahçe Opet: Rabadzhieva, Eda Dündar, Antonijevic, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Ramos, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Bahar Guidetti, Merve Dalbeler)

Türk Hava Yolları: Mislina Kılıç, Duygu Arslan, Rahimova, Enright, İpek Ercan, İrem Çor (Funda Bilgi, Nikolic, Şeyma Ercan)

Setler: 25-17, 18-25, 25-16, 20-25, 13-15

Süre: 115 (23, 28, 23, 24, 17)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Türk Hava Yolları deplasmanda, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi. Seride durum 1-1'e geldi.

Yarı finale çıkacak ekibi 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak serinin 3. karşılaşması belirleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fevzi Layiç, Fatih Öztürk'ün Galatasaray ile Prensip Anlaşmasına Vardığını Açıkladı Fransa Futbol Federasyonundan Skandal Türk Bayrağı Hatası! Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi UEFA Açıkladı! En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 22:12:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]