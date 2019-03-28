Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

23 dakika önce

Salon: Beylikdüzü Spor KompleksiHakemler: Caner Çıldır, Serdar NişancıoğluKameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Buse Kara, Bahar Akbay, Ayşegül Girgin)Eczacıbaşı VitrA: Kim, Büşra Kılıçlı, Boskovic,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Caner Çıldır, Serdar Nişancıoğlu

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Buse Kara, Bahar Akbay, Ayşegül Girgin)

Eczacıbaşı VitrA: Kim, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer, Güldeniz Önal)

Setler: 24-26, 15-25, 14-25

Süre: 75 dakika (28, 24, 23)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanda 3-0 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı VitrA, 30 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Bu maçı Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas kazanırsa yarı finale çıkacak ekibi oynanacak üçüncü karşılaşma belirleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:57 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Gündeminde Yer Alan Giroud, Lyon ile Görüşmelere Başladı! Fevzi Layiç, Fatih Öztürk'ün Galatasaray ile Prensip Anlaşmasına Vardığını Açıkladı Fransa Futbol Federasyonundan Skandal Türk Bayrağı Hatası! Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 22:20:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]