Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt Eczacıbaşı
VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı
, Boskovic, Güldeniz Önal
, Gibbemeyer, Ezgi Dilik
(Şebnem Simge
Aköz, Gözde Yılmaz
, Gamze Kılıç, Merve Atlıer, Kim Koung
)
Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Bahar Akbay, Drews, Ceyda Aktaş
, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Ayşegül Girgin, Simay Kurt)
Setler: 25-15, 21-25, 25-18, 25-23
Süre: 103 dakika (23, 25, 25, 30)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.
Serideki ilk maçı da 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, durumu 2-0 yaptı ve yarı finale çıktı. Turuncu-beyazlılar, yarı finalde Galatasaray
HDI Sigorta
ile karşı karşıya gelecek.
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 5/8 etabında yoluna devam edecek.