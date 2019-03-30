Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

27 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Seçkin Yener, Bülent BozkurtEczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Güldeniz Önal, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Şebnem Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Gamze Kılıç, Merve Atlıer, Kim Koung)Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Bahar Akbay,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Güldeniz Önal, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Şebnem Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Gamze Kılıç, Merve Atlıer, Kim Koung)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Bahar Akbay, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Ayşegül Girgin, Simay Kurt)

Setler: 25-15, 21-25, 25-18, 25-23

Süre: 103 dakika (23, 25, 25, 30)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.

Serideki ilk maçı da 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, durumu 2-0 yaptı ve yarı finale çıktı. Turuncu-beyazlılar, yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 5/8 etabında yoluna devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:04 Kaynak: AA

Kim Koung, Beylikdüzü, voleybol, Spor
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