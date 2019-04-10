Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off
4 dakika önce
Salon: Burhan FelekHakemler: Sadettin Deneri, Ramazan ÇevikGalatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Atkinson, Elifsu Eriçek)Eczacıbaşı VitrA: Merve Atlıer, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Ezgi Dilik, Larson...
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:29 Kaynak: AA
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Sadettin Deneri, Ramazan Çevik Galatasaray
HDI Sigorta
: Çağla Akın
, Leys, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz, Hande Baladın
, Jackson
( Gizem Karadayı
, Buse Kayacan, Atkinson, Elifsu Eriçek) Eczacıbaşı
VitrA: Merve Atlıer, Boskovic, Kim Koung
, Büşra Kılıçlı
, Ezgi Dilik
, Larson (Simge
Aköz, Gibbemeyer, Meliha İsmailoğlu
)
Setler: 17-25, 18-25, 18-25
Süre: 73 dakika (21, 25, 27)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci karşılaşması, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
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