Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

4 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Sadettin Deneri, Ramazan ÇevikGalatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Atkinson, Elifsu Eriçek)Eczacıbaşı VitrA: Merve Atlıer, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Ezgi Dilik, Larson...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Sadettin Deneri, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson ( Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Atkinson, Elifsu Eriçek)

Eczacıbaşı VitrA: Merve Atlıer, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Ezgi Dilik, Larson (Simge Aköz, Gibbemeyer, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 17-25, 18-25, 18-25

Süre: 73 dakika (21, 25, 27)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci karşılaşması, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:29 Kaynak: AA
Vestel, Gizem Karadayı, Spor
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