Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

1 saat önce

Salon: BeylikdüzüHakemler: Erol Akbulut, Esat DanziliKameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara)Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Belien, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Belien, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Merve Tanıl, Fatma Beyaz, Rida Erlalelitepe, Janset Erkul, Zeynep Üzen)

Setler: 25-21, 25-21, 25-19

Süre: 91 dakika (25, 33, 33)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

İki galibiyete ulaşacak takımın 5'incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:32 Kaynak: AA
Vestel, voleybol, Spor
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