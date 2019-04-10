Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Beylikdüzü
Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş
, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara) Beşiktaş
: Arelya Karasoy, Jerkov, Belien, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak (Pınar
Atasever, Merve Tanıl, Fatma Beyaz
, Rida Erlalelitepe, Janset
Erkul, Zeynep Üzen)
Setler: 25-21, 25-21, 25-19
Süre: 91 dakika (25, 33, 33)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
İki galibiyete ulaşacak takımın 5'incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak.