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Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları Düzce'de başladı - Son Dakika

Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları Düzce'de başladı

17.02.2022 13:57
Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları Düzce'de başladı

Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları, 10 şehirden katılan takımlarla Düzce'de başladı.

Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları, 10 şehirden katılan takımlarla Düzce'de başladı.

18 Temmuz Spor Salonu ile Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda, 16 takım finale kalmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Kızlarda Bartın, Çanakkale, Düzce, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Antalya, İzmir; erkeklerde ise Bursa, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Tekirdağ, Zonguldak, İstanbul ve İzmir'den gelen takımlar açılış seremonisinin ardından müsabakalara devam ediyor.

Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları Düzce'de başladı
Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları Düzce'de başladı
Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları Düzce'de başladı

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Bahçeşehir, voleybol, gençlik, Düzce, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları Düzce'de başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları Düzce'de başladı - Son Dakika
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