Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları Düzce'de başladı - Son Dakika

Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları, 10 şehirden katılan takımlarla Düzce'de başladı.

18 Temmuz Spor Salonu ile Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda, 16 takım finale kalmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Kızlarda Bartın, Çanakkale, Düzce, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Antalya, İzmir; erkeklerde ise Bursa, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Tekirdağ, Zonguldak, İstanbul ve İzmir'den gelen takımlar açılış seremonisinin ardından müsabakalara devam ediyor.