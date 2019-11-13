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Voleybol Yıldız Takımı Türkiye Finallerinde

6 saat önce

Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı başarısını, Türkiye Finallerine taşıyacak.

Voleybol Yıldız Takımı Türkiye Finallerinde, System.String[]

Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı başarısını, Türkiye Finallerine taşıyacak.


Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı Anayurt Kolejini 3-1 yenerek Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, önemli bir başarıya imza atan sporcuları kutladığını söyledi.


Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Şahin Kabul, "Bu başarı azim, disiplinli çalışma ve inanmış ekip ruhu sonucudur. Ancak bu başarı, bu takıma, bu sporculara imkan veren, destek olan ve gönül veren Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu sayesinde elde edilmiştir. Bundan dolayı da sporcularımız ve takımım adına teşekkür ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, voleybol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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