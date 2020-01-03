Voleybolcu kızlardan 3 kupa - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybolcu kızlardan 3 kupa - Son Dakika Spor

Voleybolcu kızlardan 3 kupa

6 saat önce

Okul sporları voleybol Kütahya il şampiyonasından, Simavlı genç ve yıldız kız voleybolcuların 3 kupa ile döndükleri belirtildi.

Voleybolcu kızlardan 3 kupa, System.String[]

Okul sporları voleybol Kütahya il şampiyonasından, Simavlı genç ve yıldız kız voleybolcuların 3 kupa ile döndükleri belirtildi.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, 2019 yılındaki spor başarılarının ardından 2020 yılına voleybolda kazanılan başarılarla başladıklarını ifade etti. Sapmaz, "Okul sporları genç ve yıldız kızlar Kütahya il şampiyonasında, Simav Osmanbey Ortaokulu yıldız kız voleybol takımı 1'inci, Simav Anadolu Lisesi genç kız voleybol takımı 2'inci, Simav Beyce Ortaokulu yıldız kız voleybol takımı 3'üncü oldular. Başarılı genç ve yıldız voleybolcularımızı, öğretmenlerini, okul yönetimlerini tebrik eder, sürdürülebilir spor başarıları dileriz" dedi. - KÜTAHYA

voleybol, Kütahya, Simav, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lider Sivasspor, Josef de Souza kancayı taktı!
Manchester City, Çağlar için 45 milyon euroluk teklifte bulundu Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı Galatasaray, Falcao'nun önerdiği Murillo için Sampdoria'ya teklifte bulundu

Son Dakika Haberleri
18:17 Transfer Haberleri | Adil Gevrek'ten Mehmet Ekici ve Alper Potuk açıklaması - Son Dakika Spor
18:13 CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika Spor
18:08 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sarı-kırmızılı judoculardan ziyaret - Son Dakika Spor
18:03 Altay, ikinci yarıyı Bornova'da oynayacak - Son Dakika Spor
18:03 Bursaspor'da Akyüz ve Çalık sesleri - Son Dakika Spor
18:01 Lider Sivasspor, Josef de Souza kancayı taktı! - Son Dakika Spor
17:41 Manchester City, Çağlar için 45 milyon euroluk teklifte bulundu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 18:20:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybolcu kızlardan 3 kupa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]