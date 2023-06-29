Voleybolcu Miray Karasu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Voleybolcu Miray Karasu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Voleybolcu Miray Karasu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

29.06.2023 16:22

Ankara'dan Kastamonu'ya bayram ziyaretine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki voleybolcu Miray Karasu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Karasu ailesi, Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktıkları sırada Kastamonu'nun Tosya ilçesinde başka bir otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Miray Karasu, kaza sonucu hayatını kaybederken, babası ve diğer yakınları ise yara almadan kurtuldu. Eymirspor Kulübü'nde voleybol oynayan Karasu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi ve ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANKARA'dan Kastamonu'ya bayram ziyaretine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden voleybolcu Miray Karasu (17) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Karasu ailesi, bayram ziyareti için Kastamonu'ya gitmek üzere önceki gün Ankara'dan yola çıktı. Şükrü Karasu'nun kullandığı otomobile, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunun Dağardı köyü mevkisinde arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan koltukta oturan Miray Karasu, araçtan fırladı. Yaralanan Karasu, çağrılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karasu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Şükrü Karasu ve araçtaki diğer yakınları ise kazadan yara almadan kurtuldu.Eymirspor Kulübü'nde voleybol oynayan Miray Karasu için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye babası Şükrü Karasu, diğer yakınları ve arkadaşları katıldı. Şükrü Karasu, taziyeleri kabul ederken, arkadaşları Miray'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Miray Karasu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Voleybolcu Miray Karasu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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