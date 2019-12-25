Voleybolcular 2019'da

Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede voleybolun Türkiye'nin en başarılı branşı olma özelliğini koruduğunu belirterek, "Türk voleybolu adına başarılarla geçen 2019 yılını geride bırakıyoruz. Tüm paydaşları ile voleybol ailesi, bu yıl içinde elde ettiği başarılarla bir kez daha ülkemizin en başarılı branşı olma özelliğini korudu." dedi.



Birlik ve beraberlik sayesinde Ankara'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın 16 yıl aradan sonra gümüş madalya kazandığına dikkati çeken Üstündağ, "Filenin Sultanları, 16 yıl aradan sonra gümüş madalya kazanarak yine göğsümüzü kabarttı." diye konuştu.



A Milli Erkek Voleybol Takımının ise CEV Avrupa Altın Ligi'nde tarihi başarıya imza atarak yenilgisiz kürsünün zirvesinde yer aldığını dile getiren Üstündağ, "Alt yaş kategorilerinde de milli takımlarımız Balkan ve Avrupa şampiyonlukları elde etti. Tüm milli takımlarımızı elde ettikleri başarılardan ötürü canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.



"Başarılarının devamını temenni ediyorum"



Akif Üstündağ, Türkiye'yi Avrupa ve dünya arenasında temsil eden ve yollarına büyük başarılarla devam eden kulüpleri elde ettikleri şampiyonluklardan dolayı kutladı ve başarılarının devamını diledi.



A Milli Kadın Voleybol Takımının 7-12 Ocak 2020 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde yapılacak Kadınlar Avrupa Kıta Olimpiyat Elemelerinde mücadele edeceğine dikkati çeken Üstündağ, "Hollanda'da istediğimiz sonucu alarak, olimpiyat oyunlarına katılma hakkını elde edeceğimizi umuyorum." değerlendirmesini yaptı.



"2020 yılının tüm dünyaya, barış ve huzur getirmesi en büyük arzumdur." ifadesini kullanan Uluslararası arenada tüm kulüp temsilcilerimiz ve milli takımlarımızın başarılarına yenilerini ekleyip, çıtayı daha da yükselterek, gururumuz olmaya devam etmelerini ve 2020'nin ülkemiz ve voleybol için başarılarla dolu bir yıl olmasını dilerim." diyerek sözlerini tamamladı.



