Voleybolculardan Kaymakam Duru ve Başkan Tosun'a ziyaret

Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, Kulüp Sekreteri Faik Şentürk, Takımı Antrenörü Fuat Dokgöz, teknik heyet ve oyuncular Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret ederek takımın çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Ziyaretlerde TVF Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda temsil edecek Jeopark Kula Belediyespor yöneticileri, teknik heyeti ve oyunculara yeni sezonda başarılar dileyen Kaymakam Duru ve Başkan Tosun, Jeopark Kula Belediyespor çalışmaları hakkında Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz'dan bilgi aldı. Jeopark Kula Belediyespor'a TVF Erkekler 1. Liginde başarılar dileyen Kaymakam Duru, takımın güzel bir sezon geçirerek bir üst lige çıkması temennisinde bulundu. Jeopark Kula Belediyespor, 12 Ekim 2019 Cumartesi günü saat:14.00'de Kula Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda kendi seyircisi önünde rakibi İnegöl Belediyespor Voleybol takımı ile ligdeki ilk maçını oynayacak.

Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz ise "TVF Erkekler 1. Ligi A Grubunda iddialı takımlarla karşılaşacağız. Takım olarak teknik heyetimiz ve oyuncularımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizlere destek veren Kaymakamımız Kemal Duru ve Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun başka olmak üzere herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaymakam Duru ve Başkan Tosun'a gerçekleştirilen ziyaretin ardından şehir turu yapan voleybolculara bir grup esnaf tarafından baklava ikramında bulunuldu.