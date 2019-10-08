Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Bursa Şehir Hastanesi 'ne kaldırılırken, jandarma ve otoyol polisi soruşturma başlattı. - BURSA

Alınan bilgiye göre, İstanbul 'dan İzmir 'e giden Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı teknik heyeti taşıyan otomobil, yağışın da etkisiyle İstanbul İzmir otobanı Kurtul Mevkisi'nde takla atarak şarampole uçtu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti