Son Dakika Haberleri: Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü
Son Dakika Güncel Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü

Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü

55 dakika önce

Vakıfbank Spor Kulubü'nün teknik heyetini taşıyan otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde otobanda taklalar atarak şarampole uçtu.

Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü, System.String[]

Vakıfbank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulubü'nün teknik heyetini taşıyan otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde otobanda taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir'e giden Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı teknik heyeti taşıyan otomobil, yağışın da etkisiyle İstanbul İzmir otobanı Kurtul Mevkisi'nde takla atarak şarampole uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Sabri Erdoğan, yanında bulunan Üzeyir Erdurak ve soyismi tespit edilemeyen Yorge isimli personel yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ve otoyol polisi soruşturma başlattı.

(Hurşit Topal/iha)

Vakıflar Bankası, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vakıfbank teknik ekibini taşıyan araç şarampole uçtu
Suriye'den asker çeken ABD'ye Rusya'dan tepki: Haberimiz yoktu Kılıçdaroğlu, Trump'ın sözleri üzerinden iktidara yüklendi Bakan Çavuşoğlu'dan Mehmetçiğe moral fotoğrafı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 14:31:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]