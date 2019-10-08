Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü

Vakıfbank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulubü'nün teknik heyetini taşıyan otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde otobanda taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir'e giden Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı teknik heyeti taşıyan otomobil, yağışın da etkisiyle İstanbul İzmir otobanı Kurtul Mevkisi'nde takla atarak şarampole uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Sabri Erdoğan, yanında bulunan Üzeyir Erdurak ve soyismi tespit edilemeyen Yorge isimli personel yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ve otoyol polisi soruşturma başlattı.

(Hurşit Topal/iha)