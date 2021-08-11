Voleybolda 1. lig fikstürü çekildi

Voleybol Erkekler 1. Ligi ve Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nin 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi.

Voleybol Erkekler 1. Ligi ve Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nin 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin ve Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nin yeni sezon fikstür çekimi, federasyonun Ankara'daki merkezinde yapıldı. Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, fikstür çeklişi öncesi yaptığı konuşmada, "2021-2022 voleybol sezonu kura çekimini gerçekleştiriyoruz. 2021-2022 sezonunda tüm takımlarımıza hayırlı ve sağlıklı bir sezon olması dileğiyle başarılar diliyorum." dedi. Erkekler 1. Lig A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 9 Ekim-18 Aralık 2021 tarihlerinde, 2. devre karşılaşmaları 9 Ocak-20 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak. Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 10 Ekim–19 Aralık 2021 tarihlerinde, 2. devre karşılaşmaları 8 Ocak–19 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacak. Erkekler 1. Lig A Grunda 1. hafta maçları şöyle: Alanya Belediyespor- Saint Joseph Ürgüp Spor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor Milas Belediyespor- Kütahya Belediyespor Bigadiç Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor Konya Büyükşehir Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor Hekimoğlu GCT Bursa Vol. İHT- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Erkekler 1. Lig B Grunda 1. hafta maçları şöyle: Malatya Büyükkşehir Belediyespor- TED Ankara Kolejliler Develi Belediyespor- Maliye İhtisas Melikgazi Belediyespor- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Haliliye Belediyespor- TÜRŞAD Akkuş Belediyespor- Erzin Yeşilkent Spor Hatay Spor- Niksar Belediyespor Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A Grubu'nda 1. hafta maçları şöyle: Beşiktaş- İsytanbul Büyükşehir Belediyespor Sivrihisar-Mihalıççık Göztepe- Sakarya Voleybol Fenerbahçe Terrazzo-Karşıyaka Edremit Belediye Altınoluk- Çanakkale Belediyespor Fethiye Bahçeşehir Koleji- Muratpaşa Belediyespor Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda 1. hafta maçları şöyle: Mersin Büyükşehir Belediyespor- Bahçelievler Belediyespor İlbank- Çukurova Belediyespor Büyükçekmece Vol. Akd- OSB Teknik Koleji Numune Gençlik-Adam Voleybol TED Ankara Kolejliler-Merinos Kalecik Belediyespor- Vakıfbank

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