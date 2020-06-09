Voleybolda 1 liradan zirveye başarı öyküsü (2) - Son Dakika

Gençleri kötü ortam ve alışkanlıklardan uzak tutmak için 7 gönüllünün 7 yıl önce vatandaşlardan birer lira aidat toplayarak kurduğu Solhan Spor Kulübü'nün voleybolda amatörden Efeler Ligi'ne uzanan başarı öyküsü yeni nesillere umut veriyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2013'te kurulan imkansızlıklara rağmen kurulan Solhan Spor'un 7 yılda ortaya koyduğu başarı hem ilçe halkının hem de spor camiasının takdirini topladı.

En üst lig hayalini azimle ve gayretle gerçeğe dönüştüren Solhan Spor, ilçenin spor alanındaki gururu oldu. İlçede, takımın bu sezon Efeler Ligi'nde mücadele verecek olmasının mutluluğu, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi birçok kulübü ağırlayacak olmanın da heyecanı yaşanıyor.

Kulübün Kurucu Başkanı Ali Rıza Serhilal, AA muhabirine, kulübün kurulma fikrinin 2012 yılında ortaya atıldığını ancak takımın 2013'te kurulduğunu söyledi.

Solhan Meslek Lisesinde okul müdürlüğü yaptığı dönemde gençleri kötü ortam ve alışkanlıklardan uzak tutmak için eğitimciler ve ilgililerle çalışmalar yaptıklarını dile getiren Serhilal, aynı zamanda gençlere "imkansız" gibi görünen projelerin aslında hayata geçirilebilir olduğunu gösterdiklerini belirtti.

Takımın kurulma sürecini anlatan Serhilal, "Arkadaşlarla birlikte fikir jimnastiği yaptık, fikir alışverişi yaptık. Başta öğretmenler olarak bu sürecin içerisine girdik, sonrasında diğer meslek grubundaki arkadaşlarımızla paylaştık. Onlar da olumlu karşıladılar. Sonrasında nasip oldu profesyonel anlamda kulübümüzü kurduk." dedi.

Serhilal, başta 7 kişilik ekiple kurulan kulübün ilk olarak 3. ligde mücadele verdiğini kaydetti.

"İlçemizde voleybol kültürü var"

Spor takımı kurarken voleybolu özellikle tercih ettiklerine vurgu yapan Serhilal, şöyle konuştu:

"İşin ilginç tarafı diğer yerlerde daha ziyade futbol önde olur ama bizim ilçemizde voleybol kültürü var. Acayip bir voleybol sevgisi var. Biz de özellikle bu bağlamda hareket ettik. Kulübü kurduktan sonra tabii birçok imkansızlığımız vardı. İnsan kaynağı noktasında imkansızlığımız vardı, destek noktasında imkansızlıklarımız vardı. Bu bağlamda öğrencisiyle, öğretmeniyle, esnafıyla hep birlikte sürece el atarak, kulübümüze destek vererek 'Bismillah' diyerek başladık."

Gelinen noktanın takımın kuruluş hedefinde yer aldığını aktaran Serhilal, "Aslında bugün gelinen noktanın hedefini biz o zaman koymuştuk. Kulüp olarak voleybolda en üst lige çıkmayı hedeflemiştik. Bu genel anlamda olumlu karşılandı ilk başta. Bazı arkadaşlarımız açıkçası biraz tedirgin oldular, 'bu imkanlarda üst lige çıkabilir miyiz, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlarla mücadele edebilir miyiz?' Bu noktada tedirginlikleri oldu. Azimle çalışarak bugünleri göreceğimizi biliyorduk. Çok şükür bugün kulübümüz bunu da başardı." diye konuştu.

- Yeni hedef Avrupa Şampiyorlar Ligi

Kulübü vatandaşlardan cüzi miktarda alınan aidat desteğiyle kurduklarına dikkati çeken Serhilal, "Kulübü 1 TL ile kurduk, 1 TL aidat koyduk. İmkanlarımız kısıtlıydı, istiyorduk ki bütün vatandaşlarımız kulübü sahiplensinler, aidiyet bağı hissetsinler. Herkesin bir katkısı olsun. Çünkü gün geldi öğrenciler harçlıklarını verdiler. Öğretmenlerimiz maaşlarını katkı olarak koydular. Bunlar bizim için gerçekten anlamlıydı. Bu aidiyet bağını güçlendirmek bağlamında biz 1 TL ile yola çıktık." dedi.

"Öğrencisinden tutun da öğretmeninden vatandaşına, esnafına kadar herkes bu bağlamda sahiplendi ve bu noktada büyük emekleri oldu. Bugün zaten taraftar noktasında da diğer kulüplerden bizi ayıran en önemli ayrıcalığımız taraftar grubumuz, vatandaşımızın ilgi alakası." diyen Serhilal, 600 kişilik spor salonunda takımı 3-4 bin kişinin desteklediğini ifade etti.

Solhan'da spor yapan bir gencin artık profesyonel hayaller kurduğuna işaret eden Serhilal, "Bir gencimiz orada spor yaparken hayalinde en fazla bir amatör spor kulübünde oynamak vardı. Bugün artık gençlerimiz bir Fenerbahçe'de, bir Galatasaray'da, bir Solhan Spor'da oynamayı hayal ediyorlar. Bunun en büyük katkısı bu durum gençlerimizin ufkunu genişletti, hayallerini büyüttü." ifadesini kullandı.

"Bundan sonra kulübümüzün, nasip olursa Avrupa Şampiyorlar Liginde oynamasını bekliyoruz." diyen Serhilal, bölgede salon noktasında sıkıntı yaşadıklarını, salon ihtiyacının giderilmesi için de bakanlık başta olmak üzere ilgili kurum ve kişilerin desteğine ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

"600 kişilik salonumuzda 6 bin kişi maç izliyor"

Kulüp Başkanı Nurullah İslamoğlu ise kulübün Efeler Ligi'ne yükselmesinin gurur ve heyecanını yaşadıklarını ancak salon sıkıntılarının olduğunu dile getirdi.

Solhan Spor'un terör ve uyuşturucu gibi kötülüklerden gençleri uzak tutmak için kurulduğuna işaret eden İslamoğlu, takımın sosyal sorumluluk projesinin eseri olduğuna ifade etti.

İslamoğlu, ilçe halkı olarak 7'den 70'e her yaş gurubundan insanın rakip takımları ağırlamak noktasında misafirperverliklerinden taviz vermeden maçlara gelerek takımlarını desteklediklerini söyledi.

İslamoğlu, şunları söyledi:

"Bingöl'de bir ilki yaşıyoruz. Efeler Ligi'nde Doğu Anadolu Bölgesi'nin tek takımıyız. İnşallah bu sevincimizi, bu atmosferi yaşamaya devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de sosyal projelerle 'Voleybol Anadolu'da bir başka güzel' deyişiyle gençlerimize sahip çıkacağız. 600 kişilik salonumuzda 6 bin kişi maç seyrediyor ve bu konuda sıkıntımız var. Hem salon konusunda hem de sponsorluk konusunda iş insanlarımızdan ve devletimizden yardım bekliyoruz."

Taraftarlar sokağı takımın renklerine boyadı

Solhan Spor'un filede elde ettiği başarının heyecanını yaşayan bazı ilçe sakinleri bulundukları sokağı takımlarının rengi olan yeşil-beyaza boyarken, kimisi takımın imzalı forması, atkı ve amblemini iş yerlerinin duvarlarına astı.

Takımın fanatik taraftarlarından esnaf Mehmet Baysal, voleybol takımının kendilerini gururlandırdığını, ilçe esnafı olarak takımın renklerini sokaklarında sergilediklerini ifade etti.

Baysal, "Minik aidatlarla kurulan bir takımın buralara kadar gelmesi hepimizi onurlandırdı, gururlandırdı. Esnaf olarak takımımız için elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya niyetliyiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Canlı da "Doğu Anadolu'da Efeler Ligi'nde mücadele eden tek takım Solhan Spor'dur. Bundan gurur duyuyoruz. 7'den 77'ye herkes buna çok sevindi." dedi.

Abdullah Bildik ise "Takımımız Efeler Ligi'ne çıkarak bizlere büyük bir sevinç yaşatmıştır. Bütün Bingöl olarak bu sevinci yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Yeni sezonda yeni hoca

Şehrin ve ilçenin gururu olan takım, Efeler Ligi'ne yeni hoca ile devam edecek.

Solhan Spor Kulübü, antrenörlük kariyerine 1990 yılında Galatasaray'da başlayan, Tokat Belediye Plevne takımıyla Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren tecrübeli teknik adam Ahmet Raşit Arığ ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Solhan'a gelip kendisinin 1 yıllığına yeşil-beyazlı takıma bağlayan imzayı atan Arığ, Solhan Spor'u çalıştıracak olmaktan büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

Solhan Spor'u daha üst seviyelere çıkarmak için çalışacağını vurgulayan Arığ, şunları kaydetti:

"Amatör düşüncelerle kurulmuş tamamen bir halk takımı olan Solhan'dan teklif geldikten sonra çok düşünmedim. Sadece nasıl bir yer olduğunu ve nasıl insanlara hizmet edeceğimi araştırdım. Tabii bir lira aidatla kurulmuş olması çok önemli. Bunu Efeler Ligi'ne taşımak sorumluluk ötesi bir şey. Kulüp yöneticilerinin bu konuda yaptıkları hizmetler takdire şayan. Böyle bir ortama gelmekten mutluluk duyuyorum."