Voleybolda 14. hafta programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:



- Vestel Venus Sultanlar Ligi



Yarın:



16.00 Fenerbahçe Opet- Beşiktaş (Burhan Felek)



26 Ocak Pazar:



15.00 Karayolları- Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)



15.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)



17.30 Atlasglobal Yeşilyurt- Türk Hava Yolları (Burhan Felek)



19.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)



19.00 VakıfBank- PTT (VakıfBank Spor Sarayı)



- AXA Sigorta Efeler Ligi



Bugün:



15.00 Halkbank- Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)



Yarın:



13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Arkas Spor (Burhan Felek)



14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor (Haldun Alagaş)



14.00 Arhavi Voleybol-Spor Toto (Arhavi)



15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)



16.00 İnegöl Belediyespor- Ziraat Bankası (İnegöl)