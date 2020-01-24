Voleybolda 14. hafta programı - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybolda 14. hafta programı - Son Dakika Spor

Voleybolda 14. hafta programı

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle: - Vestel Venus Sultanlar LigiYarın: 16.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş (Burhan Felek)26 Ocak Pazar: 15.00 Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)15.

Voleybolda 14. hafta programı, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:


- Vestel Venus Sultanlar Ligi


Yarın:


16.00 Fenerbahçe Opet- Beşiktaş (Burhan Felek)


26 Ocak Pazar:


15.00 Karayolları- Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)


15.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)


17.30 Atlasglobal Yeşilyurt- Türk Hava Yolları (Burhan Felek)


19.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)


19.00 VakıfBank- PTT (VakıfBank Spor Sarayı)


- AXA Sigorta Efeler Ligi


Bugün:


15.00 Halkbank- Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)


Yarın:


13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Arkas Spor (Burhan Felek)


14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor (Haldun Alagaş)


14.00 Arhavi Voleybol-Spor Toto (Arhavi)


15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)


16.00 İnegöl Belediyespor- Ziraat Bankası (İnegöl)

Burhan Felek, Galatasaray, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:19 
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