Voleybolda 14. hafta programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
16.00 Fenerbahçe Opet- Beşiktaş (Burhan Felek)
26 Ocak Pazar:
15.00 Karayolları- Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
15.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
17.30 Atlasglobal Yeşilyurt- Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
19.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)
19.00 VakıfBank- PTT (VakıfBank Spor Sarayı)
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
15.00 Halkbank- Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
Yarın:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Arkas Spor (Burhan Felek)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor (Haldun Alagaş)
14.00 Arhavi Voleybol-Spor Toto (Arhavi)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)
16.00 İnegöl Belediyespor- Ziraat Bankası (İnegöl)