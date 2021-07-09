Voleybolda 17 Yaş Altı Erkekler ve 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonaları başlıyor

Voleybolda Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası ve CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor.

CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, Arnavutluk'ta yapılacak. Türkiye 1. Grup'ta ilk maçında Letonya ile başkent Tiran'da Sportit Farka Volley'de TSİ 18.30'da karşı karşıya gelecek.

CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası ise Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye 1. Grup'taki ilk sınavında yarın Polonya ile Macaristan'ın Nyiregyhaza şehrinde Continental Arena'da TSİ 16.00'da karşılaşacak.