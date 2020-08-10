Voleybolda 2'inci lig heyecanı

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübünün de aralarında olduğu, Türkiye Voleybol Federasyonu profesyonel 2'inci lig fikstür sayfalarının belli olduğu bildirildi.

Takım antrenörü Çetin Aysu, 2020 – 2021 voleybol sezonunda Aydın, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Manisa'nın aralarında bulunduğu profesyonel 2'inci lig grubunda mücadele edeceklerini belirtti.

Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz ise, ilçe tarihinde ilk kez bir voleybol takımının profesyonel 2'inci ligde yer aldığını belirterek, Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu'na, spora ve sporcuya, gençlerin sportif yetenek kariyer planlamalarına katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti, sürdürülebilir başarılar diledi. - KÜTAHYA