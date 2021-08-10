Voleybolda 2021-2022 sezonunun kura çekimi yapılacak

Voleybolda 2021-2022 sezonunun kura çekimleri yarın ve 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'de Erkekler 1. Ligi, saat 11.35'te de Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nin kura çekimi yapılacak. AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nin kura çekimi ise saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Kadın ve erkek 2. liglerin kura çekimi ise 12 Ağustos Perşembe günü saat 14.30'da yapılacak.