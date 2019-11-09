Son Dakika Haberleri: Voleybolda 6 saat 30 dakika süren olaylı derbi Göztepe'nin
Son Dakika Spor Voleybolda 6 saat 30 dakika süren olaylı derbi Göztepe'nin

Voleybolda 6 saat 30 dakika süren olaylı derbi Göztepe'nin

6 saat önce

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda tribün olayları nedeniyle maça verilen 4 saatlik aranın damga vurduğu 14 yıl sonra oynanan Göztepe - Karşıyaka derbisinde gülen taraf 3-2'lik sonuçla ev sahibi sarı kırmızılılar oldu.

Voleybolda 6 saat 30 dakika süren olaylı derbi Göztepe'nin, System.String[]
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda tribün olayları nedeniyle maça verilen 4 saatlik aranın damga vurduğu 14 yıl sonra oynanan Göztepe - Karşıyaka derbisinde gülen taraf 3-2'lik sonuçla ev sahibi sarı kırmızılılar oldu.

Atatürk Voleybol Kompleksi'nde saat 14.30'da başlayıp 21.00'de biterek tarihe geçen 6 saat 30 dakikalık karşılaşma, iki takım taraftarı arasındaki küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yaklaşık 4 saat durdu. İlk sette 2 kez ev sahibi Göztepe taraftarlarına yönelik küfürlü tezahürat anonsu yaptıran hakemler, skor 25-24 Karşıyaka lehineyken sahaya sarı kırmızılı tribünden atılan yabancı maddeler yüzünden soyunma odasına gitti. Tribündeki küfürlü tezahürat kesilmeyince hakemler soyunma odasına gittikten 1 saat 15 dakika sonra Göztepeliler salondan çıkartıldı. Voleybol Federasyonu yetkilileri Karşıyakalıların da salondan çıkartılmasını istedi. Emniyet güçleri, Karşıyaka taraftarını salondan çıkarmak için Göztepelilerin dağılmasını bekledi. Saat 14.30'da ilk seti başlayan maçta Karşıyaka taraftarları da saat 18.15'te salondan çıkartıldı. Oyuncular bu sürede saatler boyunca parkede beklemek zorunda kaldı. Takımların yeniden ısınmasının ardından saat 19.00'da yeniden başlayan derbide Karşıyaka ilk iki seti 26-24 ve 25-18'lik skorlarla kazanıp 2-0 öne geçti. Göztepe, üçüncü seti 26-24, dördüncü seti 25-15, tie-break setini de 15-13 alarak galibiyete uzandı. Maçta ilk set verilen ara nedeniyle 4 saat 26 dakika sürdü.


Karşıyaka, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:29 Kaynak: DHA
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