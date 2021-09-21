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Voleybolda 7'nci TSYD İzmir Turnuvası başlıyor - Son Dakika

Voleybolda 7'nci TSYD İzmir Turnuvası başlıyor

21.09.2021 12:07
Voleybolda 7'nci TSYD İzmir Turnuvası başlıyor, System.String[]

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen Simya Metal 7'nci TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, 23 Eylül Perşembe günü başlayacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen Simya Metal 7'nci TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, 23 Eylül Perşembe günü başlayacak. Efeler Ligi'nin İzmirli temsilcileri Altekma ve Arkas spor'un yanı sıra ligin son şampiyonu Ziraat Bankkart ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'un katılacağı turnuva tek devreli lig usulüyle Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak. Üç gün sürecek turnuvada ilk gün saat 14.00'te Altekma-Ziraat Bankkart, 17.00'de Arkasspor-Bursa BŞB maçları oynanacak.

Organizasyonu iki doz koronavirüs aşısı olan ve ikinci dozun üzerinden 15 gün geçen veya müsabakadan 48 saat önce yaptırdıkları PCR testi negatif çıkan voleybolseverler ücretsiz takip edebilecek. Kemeraltı'ndaki Abacıoğlu Hanı Konak Mutfağı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, bu sene 7'nci kez düzenleyecekleri turnuvayı Simya Metal sponsorluğunda gerçekleştireceklerini, sağlık sponsorlarının Medicana International İzmir Hastanesi olduğunu hatırlatarak, katkılarından dolayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a da teşekkür etti.

Turnuvaya 7 sene önce Asbaşkan Gökhan Özyurtlu'nun gayretleriyle başladıklarını kaydeden Okumuş, şöyle konuştu: "Artık bu sene turnuva yapacak mıyız diye düşünmeden işler kendiliğinden yürümeye başladı. Bu seneye kadar başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve voleybol camiasının katkılarıyla bu noktaya geldi. Turnuvayı 7 senedir aksatmadan sürdürmeyi iftihar meselesi olarak görüyoruz. Turnuvamızı 4 takımla yapıyoruz ama daha geniş bir programla yapma imkanımız olsa katılmak isteyen takım fazla. Bu ilgi sayesinde de artık turnuvamız geleneksel olarak anılacaktır."

ŞEHRE RENK KATAN ORGANİZASYONLAR

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor İşletmeler Birimi Müdürü Enver Yılmaz da spor şehri olan İzmir'de 1150 kulübün olduğunu, 255 bin lisanslı sporcudan 35-36 bininin faal olduğunu söyledi. Yıl boyunca 16-17 bin müsabaka oynandığını kaydeden Yılmaz, "Bu tarz organizasyonlar şehre renk katan organizasyonlar. Katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi. Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu da Kovid-19 salgını boyunca da voleybol faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatarak, 7. kez yapılacak TSYD turnuvasının geleneksel hale geldiğini söyledi.

Arkas Spor Menajeri Mustafa Turan, TSYD turnuvasının sezon öncesi kendileri için büyük fırsat olduğunu, organizasyona yurt dışından da katılım yönünde taleplerin olduğunu hatırlattı. Kovid-19 salgının ardından turnuvanın uluslararası bir boyut kazanabileceğini aktaran Turan, "İyi olan kazansın." dedi.

Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli de organizasyonu düzenleyen başta TSYD İzmir Şubesi olmak üzere herkese teşekkür ederek, tüm takımlara başarılar diledi.Turnuvanın maç programı şöyle: 23 Eylül Perşembe: 14.00 Altekma-Ziraat Bankkart17.00 Arkasspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor24 Eylül Cuma: 14.00 Altekma-Arkasspor17.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor25 Eylül Cumartesi: 14.30 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor

16.30 Arkasspor-Ziraat Bankkart


Voleybolda 7'nci TSYD İzmir Turnuvası başlıyor
Voleybolda 7'nci TSYD İzmir Turnuvası başlıyor
Voleybolda 7'nci TSYD İzmir Turnuvası başlıyor
Voleybolda 7'nci TSYD İzmir Turnuvası başlıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Voleybolda 7'nci TSYD İzmir Turnuvası başlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Voleybolda 7'nci TSYD İzmir Turnuvası başlıyor - Son Dakika
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