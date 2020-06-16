Voleybolda alt yaş kategorileri Avrupa şampiyonası elemeleri iptal edildi - Son Dakika

Voleybolda alt yaş kategorileri Avrupa şampiyonası elemeleri iptal edildi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), alt yaş kategorilerinde düzenlenecek Avrupa şampiyonası elemelerini iptal etti.

Voleybolda alt yaş kategorileri Avrupa şampiyonası elemeleri iptal edildi, System.String[]

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), alt yaş kategorilerinde düzenlenecek Avrupa şampiyonası elemelerini iptal etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun "Alt yaş milli takım Avrupa şampiyonaları hakkında önemli duyuru" başlığıyla yaptığı açıklamada, "CEV, Avrupa'daki sağlık ve güvenlik koşullarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından, katılımcı ulusal federasyonların temsilcileriyle gerçekleştirdiği konferans görüşmelerinin neticesinde; alt yaş kategorilerinde düzenlenecek Avrupa şampiyonası elemelerinin iptal edildiğini açıkladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Balkan Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri'ni lider tamamlayan Türkiye 18 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılacağı" belirtildi.

CEV'in aldığı kararlar şöyle:

17 Yaş Altı Yıldız Kızlar, 18 Yaş Altı Yıldız Erkekler ile 19 Yaş Altı Genç Kızlar, 20 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonaları 2. raunt müsabakaları oynanmayacak.

19 Yaş Altı Genç Kızlar ve 20 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonalarına organizatör ülkeler dışında (Bosna Hersek, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti) katılacak ülkeler daha sonra belirlenecek.

17 Yaş Altı Yıldız Kızlar ile 18 Yaş Altı Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkelerin organizatörlükten çekilmesi sebebiyle 1. raunt elemelerini ilk sırada tamamlayan ülkeler, doğrudan Avrupa şampiyonalarına katılacak. Diğer katılacak ülkeler ise daha sonra Avrupa sıralamasına göre belirlenecek.

Alt yaş kategorilerinde düzenlenecek Avrupa şampiyonası final etaplarının tarihleri CEV tarafından daha sonra duyurulacak.

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Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:37 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybolda alt yaş kategorileri Avrupa şampiyonası elemeleri iptal edildi - Son Dakika Spor
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