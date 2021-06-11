Efeler Ligi ekibi Altekma, Emre Tayaz'la tekrar anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, orta oyuncu Emre Tayaz'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, performansıyla beğenilen Emre Tayaz ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Emre'nin geçen sezon takıma büyük katkı verdiğini bildiren Tendik, şunları kaydetti:

"Takım arkadaşlarıyla uyumu, antrenmanlardaki çalışma azmi ve son topa kadar mücadelesiyle Emre kulübümüze önemli katkı sağladı. Yeni sezonda da ondan beklentimiz yine büyük olacak. Emre'ye sakatlıktan uzak, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz."

Voleybola Fenerbahçe'de başlayan Emre Tayaz, BAL Spor, Ziraat Bankası ve İnegöl Belediyespor'dan sonra geçen sezon İzmir ekibinde mücadele etmişti.