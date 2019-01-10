Voleybolda Avrupa Şampiyonalarına Doğru

Avrupa
Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl düzenlenecek A Kadınlar ve A Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu. Türkiye
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos-8 Eylül
'de gerçekleştirilecek 2019 CEV A Kadınlar Avrupa Şampiyonası, ilk kez dört ülkenin ev sahipliğinde (Türkiye, Macaristan
, Polonya
, Slovakya
) ortaklaşa düzenlenecek. Türk Milli Takımı
, 2017'de Azerbaycan
ve Gürcistan
'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV A Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği derece ile şampiyonaya doğrudan katılma hakkı kazandı.
Elemelerin sonuçlanmasının ardından şampiyonada mücadele edecek diğer takımlar şunlar:
Azerbaycan, Polonya, Belarus
, Portekiz
, Belçika
, Romanya
, Bulgaristan
, Rusya
, Hırvatistan
, Sırbistan
, Estonya
, Slovakya, Finlandiya
, Slovenya
, Fransa
, İspanya
, Almanya
, İsviçre
, Yunanistan
, Hollanda
, Macaristan, İtalya
, Ukrayna.
Ay-yıldızlı ekibin, 2019 CEV A Kadınlar Avrupa Şampiyonası grup aşamasındaki rakipleri ise 23 Ocak Çarşamba
günü, İstanbul
'da yapılacak kura çekiminde belli olacak.
- Erkekler
Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın 12-29 Eylül'de ortaklaşa düzenleyeceği 2019 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak 24 ülke de belirlendi.
Türkiye'nin 2017 yılında Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV A Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği derece ile doğrudan katılma hakkı kazandığı şampiyonada yer alacak diğer ekipler şöyle: Avusturya
, Karadağ
, Belçika, Polonya, Belarus, Portekiz, Bulgaristan, Romanya, Çekya, Rusya, Estonya, Sırbistan, Makedonya
, Slovakya, Finlandiya, Slovenya, Fransa, İspanya, Almanya, Hollanda, Yunanistan, İtalya, Ukrayna.
Millilerin 2019 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasındaki rakipleri ise 16 Ocak Çarşamba günü, Belçika'nın başkenti Brüksel
'de yapılacak kura çekiminde belli olacak.