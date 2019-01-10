Son Dakika Haberleri: Voleybolda Avrupa Şampiyonalarına Doğru

Voleybolda Avrupa Şampiyonalarına Doğru

17 dakika önce

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl düzenlenecek A Kadınlar ve A Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Voleybolda Avrupa Şampiyonalarına Doğru, System.String[]
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl düzenlenecek A Kadınlar ve A Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos-8 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019 CEV A Kadınlar Avrupa Şampiyonası, ilk kez dört ülkenin ev sahipliğinde (Türkiye, Macaristan, Polonya, Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek.

Türk Milli Takımı, 2017'de Azerbaycan ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV A Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği derece ile şampiyonaya doğrudan katılma hakkı kazandı.

Elemelerin sonuçlanmasının ardından şampiyonada mücadele edecek diğer takımlar şunlar:

Azerbaycan, Polonya, Belarus, Portekiz, Belçika, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Hırvatistan, Sırbistan, Estonya, Slovakya, Finlandiya, Slovenya, Fransa, İspanya, Almanya, İsviçre, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, İtalya, Ukrayna.

Ay-yıldızlı ekibin, 2019 CEV A Kadınlar Avrupa Şampiyonası grup aşamasındaki rakipleri ise 23 Ocak Çarşamba günü, İstanbul'da yapılacak kura çekiminde belli olacak.

- Erkekler

Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın 12-29 Eylül'de ortaklaşa düzenleyeceği 2019 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak 24 ülke de belirlendi.

Türkiye'nin 2017 yılında Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV A Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği derece ile doğrudan katılma hakkı kazandığı şampiyonada yer alacak diğer ekipler şöyle:

Avusturya, Karadağ, Belçika, Polonya, Belarus, Portekiz, Bulgaristan, Romanya, Çekya, Rusya, Estonya, Sırbistan, Makedonya, Slovakya, Finlandiya, Slovenya, Fransa, İspanya, Almanya, Hollanda, Yunanistan, İtalya, Ukrayna.

Millilerin 2019 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasındaki rakipleri ise 16 Ocak Çarşamba günü, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak kura çekiminde belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Spor
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