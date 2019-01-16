Son Dakika Haberleri: Voleybolda Avrupa Şampiyonası Grupları Belirlendi

Voleybolda Avrupa Şampiyonası Grupları Belirlendi

1 saat önce

Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu.

Voleybolda Avrupa Şampiyonası Grupları Belirlendi, System.String[]
Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu.

Türkiye'nin de katılımıyla 12-29 Eylül'de gerçekleştirilecek turnuvanın grup kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Slovenya, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile eşleşti.

Turnuvada gruplar şu şekilde:

A Grubu: Fransa, İtalya, Bulgaristan, Portekiz, Yunanistan, Romanya

B Grubu: Belçika, Sırbistan, Almanya, Slovakya, İspanya, Avusturya

C Grubu: Türkiye, Slovenya, Rusya, Finlandiya, Makedonya, Belarus

D Grubu: Hollanda, Polonya, Çekya, Estonya, Ukrayna, Karadağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:06 Kaynak: AA

Slovenya, Belçika, Avrupa, Spor
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