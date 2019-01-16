Voleybolda Avrupa Şampiyonası Grupları Belirlendi
1 saat önce
Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu.
Belçika
, Fransa
, Hollanda
ve Slovenya
'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 CEV Erkekler Avrupa
Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Türkiye
'nin de katılımıyla 12-29 Eylül
'de gerçekleştirilecek turnuvanın grup kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel
'de yapıldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Slovenya, Rusya
, Finlandiya
, Makedonya
ve Belarus
ile eşleşti.
Turnuvada gruplar şu şekilde:
A Grubu: Fransa, İtalya
, Bulgaristan
, Portekiz
, Yunanistan
, Romanya
B Grubu: Belçika, Sırbistan
, Almanya
, Slovakya
, İspanya
, Avusturya
C Grubu: Türkiye, Slovenya, Rusya, Finlandiya, Makedonya, Belarus
D Grubu: Hollanda, Polonya
, Çekya, Estonya
, Ukrayna
, Karadağ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:06 Kaynak: AA
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