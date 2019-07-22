Son Dakika Haberleri: Voleybolda Avrupa Şampiyonu olan U16 Küçük Kız Milli Takımı yurda döndü
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Voleybolda Avrupa Şampiyonu olan U16 Küçük Kız Milli Takımı yurda döndü

1 saat önce

Enver ALAS / İSTANBUL,DHAİtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği U16 Küçük Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finalde ev sahibi İtalya'yı mağlup ederek şampiyon olan U16 Küçük Kız Milli Takımı yurda döndü.

Voleybolda Avrupa Şampiyonu olan U16 Küçük Kız Milli Takımı yurda döndü, System.String[]


Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA
İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği U16 Küçük Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finalde ev sahibi İtalya'yı mağlup ederek şampiyon olan U16 Küçük Kız Milli Takımı yurda döndü. Şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getiren Milliler, havalimanında çiçeklerle karşılandı. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 12.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi; Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Suat Güler, İstanbul İl Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Cemil Bağlama ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Şampiyonluk kupası ile gelen millilere ve teknik heyete çiçek takdim edildi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başantrenör Berk İnanç, Türk sporu adına büyük bir başarı kazandıklarını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu. İnanç, "İtalya ve Hırvatistan'ın ev sahibi olduğu şampiyonada, şampiyon olmak büyük bir gururdur. Kızlarımız sonuna kadar mücadele ettiler. Final maçında İtalya'yı 3-0 yenmek bizler için de gurur verici oldu. Çok mutluyuz" dedi. Takım kaptanı Pelin Eroktay ise, takım olarak çok büyük mücadele ettiklerini ifade ederek, "Çok iyi bir turnuva geçirdik. Çok büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Her zaman birbirimize inandık. Şampiyon olabileceğimizi inanıyorduk ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:19 Kaynak: DHA
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