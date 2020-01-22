Voleybolda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Arelya Karasoy ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybolda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Arelya Karasoy ile anlaştı - Son Dakika Spor

Voleybolda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Arelya Karasoy ile anlaştı

6 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ta forma giyen Arelya Karasoy ile anlaştı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ta forma giyen Arelya Karasoy ile anlaştı.

Aydın ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma imzalayan 23 yaşındaki pasör Arelya Karasoy, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Karasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Tüm yüreğimle sahada mücadele edeceğim. Çok heyecanlıyım, Ege'ye geldim. Ben de Egeliyim. Hedefim takımımla yapabileceğimiz en iyi dereceyi yapmak. Avrupa'ya gidip, yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Voleybolda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Arelya Karasoy ile anlaştı

Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Vestel, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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