Voleybolda, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor karşılaşmasının geliri... - Son Dakika

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor arasında yapılacak karşılaşmanın gelirleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlanacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Şubat'ta Mimar Sinan Salonu'nda yapılacak Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor karşılaşmasının tüm gelirleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, günün dayanışma ve destek olma günü olduğunu kaydetti.

Deprem bölgesinde yaşananların üzücü olduğunu aktaran Çerçioğlu, "Depremi ve yaşattığı acıları kalbimizde hissettik. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bir nebze olsun hafifletebilmek için maç gelirini depremzedelere göndermeye karar verdik. Şimdiye kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Aydın'ın sultanları bir kez daha dayanışma kültürünü yaşatıyor." ifadelerini kullandı.