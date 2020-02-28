Voleybolda baraj etaplarının tarih ve yerleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybolda baraj etaplarının tarih ve yerleri belli oldu - Son Dakika Spor

Voleybolda baraj etaplarının tarih ve yerleri belli oldu

6 saat önce

Baraj etabında her iki ligden düşecek ikişer takımın belli olacak.

Voleybolda baraj etaplarının tarih ve yerleri belli oldu, System.String[]

Baraj etabında her iki ligden düşecek ikişer takımın belli olacak. Liglerde normal sezonu son 4 sırada bitiren takımların mücadele edeceği baraj etabında, müsabakalar 2 devreli turnuva şeklinde yapılacak. Normal sezondaki puanların taşınacağı baraj etabını son iki sırada bitirecek takımlar bir alt lige düşecek.


Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Axa Sigorta Efeler Ligi'de baraj etabının ilk devresi 21, 22, 23 Mart'ta, ikinci devresi ise 2, 3, 4 Nisan'da Ankara'da Başkent Spor Salonu'nda oynanacak.


Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde de baraj etabının ilk devresi 20, 21, 22 Mart'ta, ikinci devresi ise 6, 7, 8 Nisan'da Kocaeli'de Hasan Gemici Spor Salonu'nda yapılacak.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:12 
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