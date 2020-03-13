Voleybolda baraj etaplarının tarihlerinde değişikliğe gidildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybolda baraj etaplarının tarihlerinde değişikliğe gidildi - Son Dakika Spor

Voleybolda baraj etaplarının tarihlerinde değişikliğe gidildi

29 dakika önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nin baraj etabının tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Voleybolda baraj etaplarının tarihlerinde değişikliğe gidildi, System.String[]

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nin baraj etabının tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabının ilk devresinin 20, 21, 22 Mart'ta, daha önce 6, 7 ve 8 Nisan'da oynanacağı açıklanan ikinci devresinin ise ilerleyen günlerde belirlenecek bir tarihte yapılacağı belirtildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'de ise baraj etabının ilk devresinin 25, 26, 27 Mart'ta, ikinci devresinin ise 3, 4 ve 5 Nisan'da oynanacağı kaydedildi.

Baraj etaplarının yerlerinde ise değişiklik yapılmadı. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabı müsabakaları Kocaeli'de, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise karşılaşmalar Ankara'da yapılacak.

Sigorta, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:20 Kaynak: AA
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