Voleybolda Bölgesel Lig heyecanı başlıyor

Voleybolda uzun bir aranın ardından maçlar başlıyor. Denizli'de gerçekleşecek Bölgesel Lig heyecanında sahaya çıkacak 22 takım finallere yükselmek ve 2. Lige adını yazdırmak için mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yurt çapında düzenlenen 2020-2021 sezonu Bölgesel Voleybol Ligi müsabakaları 08 ile 12 Haziran tarihlerinde oynanacak. Erkekler ve kadınlarda gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımlar finallere yükselme hakkı kazanacak.

Denizli'de erkeklerde 8 takım, kadınlarda 14 takım yarışacak

Pandemi nedeniyle uzunca bir süredir ara verilen alt liglerde maçlar, voleybol ile birlikte yeniden başlamış olacak. Filede ilk düdük 8 Haziran Salı günü saat 10.00'da Kadınlar A grubunda Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda Acıpayam Belediyespor ile Gençlik Hizmetleri SK arasında, Hasan Güngör Spor Salonunda ise B Grubu maçında 15 Temmuz Şehitleri SK ile Nirvana Spor Kulübü arasında çalacak.

İbanoğlu başarılar diledi

Gençlik Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleşecek Bölgesel Lig maçlarında erkeklerde iki grupta 8 takım, kadınlarda üç grupta 14 takım mücadele edecek. Turnuvalar için salonlarda hazırlıklar tamamlanırken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, centilmence güzel maçlar olmasını arzu ettiğini belirterek tüm takımlara başarılar diledi. - DENİZLİ