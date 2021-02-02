Voleybolda Cizre'nin gururu oldular - Son Dakika

Voleybolda Cizre'nin gururu oldular

02.02.2021 11:23

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 8 yıl önce kurulan Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı başarılarıyla ilçenin gururu oldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 8 yıl önce kurulan Cizre Belediye spor Erkek Voleybol Takımı başarılarıyla ilçenin gururu oldu.

Voleybol 1. Lig B grubunda yer alan ve oynadığı 12 maçın 11'ini kazanan Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımının hedefi, geçen yıl kıl payı kaçırdığı AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselmek.

Sezonun ilk yarısında grubunda 32 puan toplayan voleybol takımı adım adım şampiyonluğa ilerliyor.

Kadrosuna Venezuela'dan iki oyuncuyu da katarak ligdeki mücadelesini sürdüren voleybol takımı hedefine ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başantrenör Cenk Yılmaz: "Efeler Ligi'nde Cizre'yi temsil etmek istiyoruz"

Takım başantrenörü Cenk Yılmaz, AA muhabirine, 2013'te kurulan voleybol takımında iyi bir uyum sağlayarak, başarı merdivenlerini hızla çıktıklarını söyledi.

Bu sezon ilk yarıyı namağlup bitirdiklerini dile getiren Yılmaz, bu başarıyı çözüm odaklı çalışmaya bağladıklarını belirtti.

"Yönetim, teknik heyet ve sporcu olarak çok iyi bir hava yakaladık. Ligde lider konumumuzu koruyoruz. 12 maçın 11'ini aldık. İnşallah hiç kaybetmeden play-off'ları da geçerek Efeler Ligi'nde kalıcı bir şekilde Cizre'yi temsil etmek istiyoruz." diyen Yılmaz, sadece Cizre'yi değil aynı zamanda bölgeyi de temsil ettiklerini ifade etti.

Yılmaz, "Hedeflerimiz var ve o hedeflere ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Geçmiş dönemlerde bölgemiz terör olayları ile anıldı. Bundan sonra sporumuzla kültürümüzle, sanatla anılmak istiyoruz." dedi.

"Sporcular buraya gelmek için bizi arıyorlar"

8 yılda geldikleri noktadan geri dönüşün olmadığına işaret eden Yılmaz, artık transfer sürecinde tercih edilir hale geldiklerini aktardı.

Yılmaz, "Daha önce malum olaylar nedeniyle voleybolcular buraya gelmezken şimdi dünyanın öbür ucundan sporcu getirdik. Bu bizim için çok önemli. Şimdi sporcular buraya gelmek için bizi arıyorlar. Bu da bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Tek hedef şampiyonluk

Cizre Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Dilsiz de sağladıkları başarıyı şampiyonlukla taçlandıracaklarını belirtti.

Taraftarı, teknik ekibi ve sporcusuyla büyük bir emek verildiğini, başarıda herkesin katkısı bulunduğuna işaret eden Dilsiz, Efeler Ligi'nde kalıcı olmak istediklerini belirtti.

Venezuela'dan gelen oyuncu John Lem Baletto, ligin en iyi takımlarından biri olan Cizre Belediyespor'da forma giymekten mutluluk duyduğunu, kendisini evinde hissettiğini, taraftarların desteğiyle şampiyon olacaklarını söyledi.

Oyunculardan Sercan Abanoz da takım olarak hedefe kilitlendiklerini, Efeler Ligi'ne çıkacaklarına inandığını kaydetti.

Cizreli esnaf Osman Ayas: "Takımımız başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor"

Cizre'de esnaf Osman Ayas, voleybol takımını yürekten desteklediklerini, başarılarından gurur duyduklarını söyledi.

"İlçemiz daha önce olaylarla anılırken artık voleybol takımının elde ettiği başarılarla anılıyor. Takımımız başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor." ifadelerini kullanan Ayas, takımın kendilerine futbolun dışında voleybolun da bir spor aktivitesi olduğunu gösterdiğini aktardı.

Vatandaşlardan Ahmet Şen, takımın elde ettiği başarılar sayesinde ilçenin Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlar tarafından daha da tanınır hale geldiğini belirtti.

Voleybolda Cizre'nin gururu oldular
Voleybolda Cizre'nin gururu oldular
Voleybolda Cizre'nin gururu oldular
Voleybolda Cizre'nin gururu oldular

Efeler Ligi, Venezuela, voleybol, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Voleybolda Cizre'nin gururu oldular - Son Dakika


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