Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası yarın başlayacak

Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nın maç programı şöyle:

Maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz olacak. Turnuva öncesinde Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki hijyen ve sağlık önlemleri arttırıldı.

Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki turnuva yarın başlayacak. Organizasyonda ev sahibi Eczacıbaşı VitrA'nın yanı sıra Galatasaray , Türk Hava Yolları ve Sistem9 Yeşilyurt mücadele edecek.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:59

Kaynak: AA

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